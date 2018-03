publié le 29/03/2018 à 15:29

Plus populaire que Michel Cymès, Élise Lucet ou encore Stéphane Plaza, Nagui est l'animateur préféré des Français. Naturellement, il est connu pour ses émissions du Téléthon, le programme Taratata, son bébé, et ses quotidiennes N'oubliez pas les paroles en début de soirée ou encore Tout le monde veut prendre sa place à l'heure du déjeuner.



Une telle popularité et présence sur les grilles ne peuvent que s'accompagner de recettes avantageuses. Le magazine Capital s'est intéressé de près aux revenus et au patrimoine de l'animateur. Nagui toucherait tout d'abord entre 120.000 et 150.000 euros de salaire annuel pour animer quotidiennement La Bande Originale sur France Inter. France Télévision commanderait aussi à sa société de production Air Production pour près de 30 millions d'euros de programme.

Sa source de revenu principale serait cependant ce qu'il gagne en étant l'un des actionnaires de Banijay, société derrière des programmes comme Koh-Lanta ou Touche pas à mon Poste. La vente de sa société au groupe de Stéphane Courbit aurait été négocié à 20 millions d'euros en 2008 et ses parts dans la société lui assurerait entre "750.000 et 1.000.000 d'euros par an" d'après Capital.