publié le 07/12/2017 à 11:49

"On a tous quelque chose en nous de Johnny". Quelques heures après la disparition du rockeur, des centaines d'utilisateurs de Facebook ont modifié leur photo de profil avec un filtre personnalisé, rendant ainsi hommage au chanteur décédé à l'age de 74 ans, des suites d'un cancer du poumon.



Pour ce faire, rien de plus simple. Il suffit de passer la souris sur sa photo de profil et cliquer sur "modifier la photo de profil". Plusieurs décors, les plus populaires du moment, sont ensuite suggérés par Facebook. Certains ont, par exemple, ajouté sous leur photo la phrase, "On a tous quelque chose en nous de Johnny" écrite en lettres capitales. Il s'agit sans doute du filtre le plus sobre. Il a été créé par la page officielle de Johnny Hallyday à la mi-novembre, date de sortie de l'album hommage de la nouvelle génération.

D'autres possibilités plus sophistiquées sont offertes aux utilisateurs, l'imagination de certains fans étant débordante. Un autre filtre, créé après la mort de l'artiste, permet aux fans de la légende d'incruster - en plus du texte - une photo de Johnny Hallyday en noir et blanc ainsi qu'une colombe en haut à gauche. Ceux qui préfèrent les décors chargés préféreront à n'en pas douter le filtre baptisé "Johnny, on t'aime". Moto, rock, États-Unis... Toutes les passions du chanteur sont symbolisées.