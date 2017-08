Mort de Jerry Lewis : "Pour moi, c'était un véritable phare", confie Michel Leeb

publié le 21/08/2017 à 00:46

Le roi de la comédie américaine, Jerry Lewis, s'est éteint à l'âge de 91 ans, à son domicile de Las Vegas, dimanche 20 août. Acteur dans plus de 60 films, il fut aussi producteur et metteur en scène. Connu pour ses rôles de comique absurde, le comédien a connu le succès dans des films comme Le Tombeur de ses dames ou encore Docteur Jerry et Mister Love. C'est à lui que l'on doit la création outre-Atlantique du premier Téléthon en 1966. Très populaire en Europe, il avait été décoré de la Légion d'honneur par Jack Lang, en 1984.



Il a inspiré des humoristes du monde entier, parmi eux Michel Leeb qui se dit "très triste" de la disparition de son idole. "C'est une figure géniale du music-hall, du cinéma, qui s'éteint', regrette-t-il. "En plus pour moi, c'était un véritable phare, c'est celui que j'ai imité au début de ma carrière et qui m'a accompagné pendant très très longtemps", se rappelle Michel Leeb. "Je suis très perturbé par sa disparition, parce qu'il n'a pas été remplacé".

L'humoriste se remémore le duo Dean Martin - Jerry Lewis et le talent et l'énergie du second. "Je trouvais ça tellement drôle, tellement inventif, tellement vif, tellement rapide. C'était une sorte de dessin animé vivant", estime Michel Leeb. "Quand on a 20 ans et que l'on découvre ça, on est fasciné par ce génie".

