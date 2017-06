Michèle Laroque dans A La Bonne Heure

publié le 22/06/2017 à 16:10

Le 2 août prochain, Chouquette, le premier long métrage de Patrick Godeau, sortira dans les salles obscrures ! Adapté du roman du même nom d'Emilie Frèche, le film met en scène Sabine Azéma dans le rôle principal mais aussi Michèle Laroque dans la peau de Diane, l'ancienne maîtresse de l'époux de Chouquette.

"Chouquette" de Patrick Godeau avec Michèle Laroque et Sabine Azéma

Synopsis

Chouquette (Sabine Azéma) vit seule sur une île de Bretagne dans une maison luxueuse. Chaque année depuis trois ans, elle organise l’anniversaire surprise de son mari Gepetto qui ne vient jamais, pas plus que les autres invités... Cette année, débarquent son petit-fils Lucas et une ancienne maîtresse de Geppetto, Diane (Michèle Laroque). Chouquette est une grand-mère récalcitrante, en perte de repères. Ce trio improvisé de solitudes entreprend un périple sur les routes de Bretagne.

Découvrez la bande-annonce du film

> "Chouquette" - Bande-annonce (2017)

Stéphane Bern et ses chroniqueurs

Aujourd'hui, Stéphane Bern retrouve son équipe de chroniqueurs : Edouard Dutour, Eric Dussart, Oldelaf et Régis Maihlot.

Régis Mailhot en spectacle

Citoyen, la liberté d’expression c’est aussi pour les pigeons. Régis Mailhot est un esprit libre et il le revendique. À une époque où l’humour est devenu un acte de délinquance. Une époque où on nous explique comment vivre, quoi penser, qui brûler et honnir… Il est temps de prendre du recul. Découvrez un "citoyen" qui a pris le "Parti d’en rire". Régis Mailhot est actuellement en tournée dans toute la France.



IMPORTANT : le spectacle de Régis Mailhot initialement prévu le 19 mai au Splendid de Lille dans le cadre du festival Rire en mai est reporté au 9 décembre. Les places achetées pour le 19 mai restent valables.



"Citoyen", le nouveau spectacle de Régis Mailhot

L'équipe d'A La Bonne Heure vous recommande