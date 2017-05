publié le 30/05/2017 à 09:24

Le théâtre n'aura pas fait bouger les lignes des audiences lundi soir. Le 29 mai aura été marqué par la diffusion de Munch sur TF1, la série dans laquelle Isabelle Nanty joue les avocates. Elle a attiré 5,4 millions de téléspectateurs, et 22,9% de part d'audience. Cette fiction est devenue une valeur sûre de la première chaîne. La série prend ainsi la première place, et loin devant ses concurrents.



À commencer par Fleur de cactus, la pièce de théâtre avec Catherine Frot diffusée sur France 2 en direct du théâtre Antoine à Paris. Elle se hisse à la deuxième place avec 2,4 millions de personnes et 10,5% de part d'audience, et arrive juste devant l'émission événement de M6, The Island, qui réunit 2.3 millions de téléspectateurs (10% de part d'audience).

Hors du podium, on retrouve Invincible, film d'action avec Angelina Jolie qui a rassemblé 2,2 millions de curieux sur France 3. Enfin, TMC arrive à la cinquième position, avec 1,3 million de téléspectateurs, Pirates des Caraïbes épisode deux, Le Secret du coffre maudit. Aucune autre chaîne ne dépasse ou frôle le million de téléspectateurs.