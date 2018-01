Mélanie Doutey dans A La Bonne Heure

publié le 10/01/2018 à 12:30

A partir du 16 janvier prochain, Mélanie Doutey sera de retour sur les planches avec Douce amère, au Théâtre des Bouffes Parisiens. La comédienne y jouera aux côtés de Michel Fau, également metteur en scène du spectacle. Cette pièce des années 70 et peu connue du public, est l'oeuvre de l'un des plus grands noms du théâtre de Boulevard : Jean Poiret (La cage aux folles).

"Douce amère" de Jean Poiret, avec Mélanie Doutey et Michel Fau au Théâtre des Bouffes Parisiens

L'histoire : Elisabeth (Mélanie Doutey) a aimé Philippe (Michel Fau) pendant 8 ans. Aujourd’hui le couple s’est usé. Sous le regard circonspect du mari délaissé, nombreux sont alors les prétendants qui gravitent autour de cette femme libre, moderne et séduisante. Étourdie par ce manège sentimental, Elisabeth saura-t-elle résister à l’angoisse d’une inéluctable solitude ?

Découvrez la bande-annonce de "Douce amère"

> "Douce Amère" - Bande-annonce

Régis Mailhot en spectacle avec "Citoyen"

"Citoyen, la liberté d’expression c’est aussi pour les pigeons." Régis Mailhot est un esprit libre et il le revendique. À une époque où l’humour est devenu un acte de délinquance. Une époque où on nous explique comment vivre, quoi penser, qui brûler et honnir... Il est temps de prendre du recul. Découvrez un Citoyen qui a pris le "Parti d’en rire".

Dernières salves pour Régis Mailhot qui sera notamment le :



- 12 Janvier 2018 à Rouen

- 26 Janvier à Maizières-les-Metz

- 27 Janvier à Nancy

- 17 Mars à Claye-Souilly

- 17 Mars à Plougonvelin

- 23 Mars à Marseille



Réservez vite vos places !

Stéphane Bern et ses chroniqueurs

Aujourd'hui, Stéphane Bern retrouve son équipe de chroniqueurs : Marc Giraud, Eric Dussart, Régis Mailhot. et Patrice Carmouze.

L'équipe d'A La Bonne Heure vous recommande