Martin Luther King dans La Curiosité

publié le 02/04/2018 à 12:52

Il y a 50 ans, le 4 avril 1968, le pasteur Martin Luther King était assassiné à Memphis.

Qui était l’homme qui s’est battu pour la reconnaissance des droits des noirs et dont le célèbre discours « I have a dream » a marqué les esprits ?

On vous raconte son extraordinaire destin avec l'historien spécialiste des États-Unis André Kaspi



