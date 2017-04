Manu Payet et Mathilde Seigner sont les invités de de Stéphane Bern

publié le 05/04/2017 à 10:33

Après une première adaptation en 2013, la célèbre bande dessinée Boule & Bill est de retour sur grand écran. Réalisé par Pascal Bourdiaux, le nouveau long métrage met en scène Mathilde Seigner, Franck Dubosc, et Charlie Langendries. Manu Payet, lui, donne vie au chien Bill en lui prêtant sa voix. Le film sortira le 12 avril prochain.



"Boule & Bill 2" de Pascal Bourdiaux avec Mathilde Seigner et Manu Payet

L'histoire : La famille de Boule mène une existence aussi heureuse que paisible. Bill est parfaitement intégré dans cette petite famille, Boule travaille bien à l'école, sa maman donne des cours de piano à domicile tandis que son père est un dessinateur reconnu. Tout bascule lorsque l'éditrice de ses bandes dessinées, bourrue et acariâtre, rejette le travail du père de Boule. Elle y voit une grosse panne d'inspiration due au fait que sa famille vit dans un bonheur très négatif sur sa créativité. Le père de Boule revient à la maison avec la ferme intention de réveiller sa famille de ce bonheur en générant un grand nombre de "bêtises". Boule et Bill mais aussi la maman vont également se mettre à faire dérailler ce "bonheur" familial jusqu'à l'explosion.

Découvrez la bande-annonce du film :

> "Boule & Bill 2" - Bande-annonce

