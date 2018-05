Les Parisiennes dans A La Bonne Heure

publié le 08/05/2018 à 12:30

Laurent Ruquier fait revivre Les Parisiennes pour un spectacle musical, mêlant chant, danse et comédie. Elles reprennent en live les succès pop et drôles du groupe culte des années 60 et 70.

"Les Parisiennes" au Théâtre des Folies Bergères

Entre 1964 et 1972, Les Parisiennes était un groupe de musique yéyé composé de quatre danseuses : Raymonde Bronstein, Anne Lefébure, Hélène Longuet et Anne-Marie Royer. Ses jeunes femmes chantaient alors à l'unisson, accompagnées par un orchestre.

Aujourd'hui, Arielle Dombasle, Mareva Galanter, Inna Modja et Helena Noguerra ont décidé de prendre la relève. Les quatre chanteuses interprètent quinze chansons du groupe d'origine dans un album paru le 27 avril dernier. Le premier single, qui s'intitule Ah c'qu'on est bête, est disponible depuis le 21 février.

> Les Parisiennes - "Ah c'qu'on est bête" (Clip Officiel)

Le groupe va égayer les Folies Bergère du 24 mai au 3 juin prochain avant d'entamer une tournée dans les plus belles salles de France. La mise-en-scène sexy et endiablée est signée Stéphane Jarny.

