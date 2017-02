Les Grosses Têtes du 18 février 2017

publié le 18/02/2017 à 18:00

Les Grosses Têtes sont allées voir le spectacle de Jean-Fi, évocations et commentaires qui ne sont pas tristes. Comment les Grosses Têtes célèbrent la Saint Valentin ? Et d'ailleurs qui sont les parents du petit Eros ? Et quel est le nom de son frère ? Et savez vous ce que sont des munchkins ? Et qui voit-on sortir de l'Eglise de la Madeleine sur un film très ancien ? Et puis Bigard grand spécialiste des histoires réussit même à en raconter certaines qui sont écoutables par toutes les oreilles. Comment arrive-t-on à passer le plus naturellement du monde d'un documentaire sur les manchots empereurs au tricot ? Pour le savoir écoutez et réécouter les Grosses Têtes avec Arielle Dombasle, Jean Fi, Bernard Mabille, Jean-Marie Bigard, Florian Gazan et bien d'autres....