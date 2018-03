Les grandes affaires criminelles dans la Curiosité

publié le 30/11/2016 à 20:00

Des crimes presque parfaits

Saviez-vous que la première scène de crime de l'histoire a déjà 3000 ans ? Et que la première victime se nommait Ötzi ? Jacques Pradel, le Monsieur Crime de RTL, revient sur les plus grandes affaires criminelles de notre histoire. L'occasion d'en savoir un peu plus sur l'empoisonneuse Violette Nozière, le marquis de Sade ou Alphonse Bertillon, l'inventeur de l’anthropométrie...



Jacques Pradel publie "Les Grandes affaires criminelles pour les nuls" chez First éditions.



Pradel

Les civilisations disparues

Alors que des archéologues viennent d’annoncer qu’ils sont sur la piste de cavités, de couloirs méconnus dans la pyramide de Khéops en Egypte, on se passionne pour ces civilisations disparues qui continuent de livrer leurs secrets ! Saviez-vous que les mayas qui ont régné 2600 ans, sur l'Amérique centrale, connaissaient la roue et ne s'en sont jamais servi ? Que les amérindiens Anasazis vivaient dans l'actuel Nouveau-Mexique entre 600 et 1130? Ou que ou les Shonas du Zimbabwe avaient élevé un monument colossal en granit composé de murs circulaires tenant sans aucun ciment ? Cyril Azouvi, journaliste au magazine Ça m'intéresse nous fait voyager et nous emmène sur les traces dans ces civilisations disparues.



Un cité Maya a-t-elle été découverte au Mexique ? Crédit : JOHAN ORDONEZ / AFP

Légendes polynésiennes

C'est une culture fascinante faite de couronnes en fleurs de tiaré, de colliers de perles, parée de magnifiques tatouages et sentant bon le Monoï... La Polynésie et ses pirogues s'invitent dans la Curiosité à l'occasion de la sortie au cinéma du dernier film Disney, Vaiana, la légende au bout du monde.

Avec Bérengère Aichoun-Baptiste, présidente de Wagawaga, association de promotion des langues et cultures océaniennes.



"Vaiana, la légende du bout du monde", le nouveau Disney

