publié le 06/06/2018 à 18:05

Mercredi 6 juin 2018, Laurent Ruquier vous présente ses Grosses Têtes sur le plateau du Grand Studio RTL.



Une Grosse Tête pour qui c’est plus facile d’assortir un vêtement à un autre qu’une bonne réponse à une question : Cristina Cordula.

Une Grosse Tête qui jardine aussi sur RTL puisqu’il est souvent dans les choux sur les questions : Elie Semoun.

Une Grosse Tête qui est comme les boussoles, indique toujours le Nord : JeanFi Janssens.



Une Grosse Tête qui préfère deux étoiles au Michelin que deux étoiles sur le maillot de l’équipe de France de foot : Bernard Mabille.



Une Grosse Tête qui contrairement à la mère Michelle n’a jamais perdu son chat : Philippe Geluck.



Et Pierre Benichou qui devait être présent aujourd'hui était trop en retard. Il est remplacé par le réalisateur de l'émission, François Renucci.



Jouez avec Les Grosses Têtes

Inscrivez-vous pour participer aux différents jeux proposés par Les Grosses Têtes et remporter peut être de nombreux cadeaux !



- Ayez votre nom associé à une question de Laurent Ruquier et tentez de remporter la somme de 300€.

- Participez au Challenge 'Face Aux Grosses Têtes' et remportez un voyage.

- Donnez le contenu de la Valise RTL et remportez celui-ci.



Pour vous inscrire, rendez-vous sur le site de RTL, en donnant vos coordonnées complètes et le jeu auquel vous souhaitez participer.



Pour la Valise RTL, vous pouvez également vous inscrire par SMS en envoyant le mot "VALISE" au 74 900.

Bonne chance à tous !