Les chercheurs du dimanche dans La Curiosité

publié le 20/04/2017 à 18:33

Les chercheurs du dimanche

Vous faites peut-être partie de ceux qui observent les étoiles, qui analysent la température extérieure ou qui font attention à tout ce qu’ils mangent. Et bien sachez que ces petites habitudes peuvent aider la recherche.

Comme il y a les bricoleurs du dimanche, les jardiniers du dimanche et… les chercheurs du dimanche, on part à leur rencontre avec Julien Solonel journaliste pour Le Parisien Magazine/Aujourd’hui en France.



Les Princes et leurs amants

Est-il possible pour un homme de pouvoir, d’assumer ouvertement son homosexualité ? Ça semble dingue de se poser encore la question en 2017, mais ce tabou trouve des racines très profondes dans notre histoire, c’est ce que l’on va découvrir maintenant avec notre invitée, l’historienne Joëlle Chevé.

Joëlle Chevé signe le dossier Les Princes et leurs amants dans le magazine Historia, en partenariat avec RTL



Voyages insolites

Enfilez vos baskets et suivez-nous pour un tour du monde insolite : découvrez des lieux secrets, surprenants et émouvants : un palais maudit à Venise, les trottoirs musicaux de Rio de Janeiro ou encore une traversée du Tibet sous haute tension.

On part pour un tour du monde à la découverte des lieux insolites avec l’éditeur et grand voyageur Thomas Jonglez.

Thomas Jonglez est auteur de nombreux guides dont Venise insolite et secrète, paru aux éditions Jonglez

