et Thomas Louisy

publié le 19/06/2018 à 18:20

Qui succédera au village alsacien de Kaysersberg? Ce mardi 19 juin a lieu la 7ème édition du Village préféré des Français diffusée sur France 2. Animé par Stéphane Bern, le programme fait découvrir les belles et petites localités qui font le charme de la France.



Si cette année, 14 communes sont en compétition, Stéphane Bern aime toujours autant cette émission. "Ma conviction intime est que la vraie convivialité est encore dans les villages", raconte-t-il. Ces communes possèdent chacune une particularité historique, culturelle ou géographique qui leur est propre. Lors de ses déplacements aux quatre coins de la France, l'animateur a l'impression de "visiter plusieurs pays en un".

"C'est une émission qui me fait du bien, j'aime mon pays. À chaque fois que je fais cette émission, je me dis 'mais mon dieu, ce que la France est belle'", explique celui qui veut sauver le patrimoine français. Un sentiment qu'il espère partager avec les téléspectateurs qui devront voter pendant la soirée, et désigner leur village favori.

C'est en direct de Kaysersberg, la commune gagnante l'an passé que sera proclamé le nom de son successeur. L'occasion aussi de dévoiler le nouveau timbre de cette ville alsacienne. "Kaysersberg va voyager grâce à la correspondance, pour peu que les gens écrivent encore un peu", observe le présentateur.