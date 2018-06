publié le 22/03/2018 à 13:00

Quoi de plus doux que le sucre ? Et pourtant l'humanité comptera bientôt la moitié de ses habitants en surpoids. Accusé sucre, levez-vous ! Entre les discrets betteraviers que l’on n’entend jamais se plaindre du traitement que leur réserve Bruxelles et les bras de fer de plus en plus rudes opposant corps médical et grandes multinationales de l'alimentation, le sucre apparaît désormais au cour d'une bataille dont les enjeux se chiffrent en milliards d'euros et de dollars. L'enquête a été menée par le journaliste Bernard Pellegrin



