Le film porno de Charlotte de Turkheim dans les Grosses Têtes

publié le 12/07/2017 à 18:01





Christine Bravo s'apprête à partir pour Hawaï, elle pense que ça attriste Laurent Ruquier, qui élude la remarque en passant à une question. Chantal Ladesou et Isabelle Mergault se sont brouillées au théâtre pour une histoire de gag à la con d'après Mergault. Laurent Ruquier pose une question que personne ne comprend et ses explications ne sont pas vraiment plus claires, mais finalement la réponse a été trouvée par Michel Drucker et Bernard Mabille. Dans la chanson "la petite pipe" de Patrick Sébastien, ce que Pierre Bénichou n'aime pas c'est "petite". Charlotte de Turckheim a tourné un film pornographique sans le savoir, "Le Gibier".

Et quelques autres surprises avec les meilleurs moments de la saison des Grosses Têtes. Les Grosses Têtes se sont mis à l'heure des vacances