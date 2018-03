Laurent Lafitte est l'invité de Stéphane Bern dans A La Bonne Heure

publié le 30/11/2016 à 09:54

Près de deux ans après Papa ou maman, Laurent Lafitte est de retour avec la suite des aventures délirantes de l'ex-couple qu'il forme avec Marina Foïs. Réalisé par Martin Bourboulon, cette comédie sortira en salle le 7 décembre prochain.

"Papa ou maman 2" de Martin Bourboulon

L'histoire : Deux ans ont passé. Après avoir raté leur séparation, les Leroy semblent parfaitement réussir leur divorce. Mais l'apparition de deux nouveaux amoureux dans la vie de Vincent et de Florence va mettre le feu aux poudres. Le match entre les ex-époux reprend.

Découvrez la bande annonce du film :

> "Papa ou maman 2" - Bande Annonce

Stéphane Bern et ses chroniqueurs

Aujourd'hui, Stéphane Bern retrouve son équipe de chroniqueurs : Stéphane Balkowski, Eric Dussart, Régis Mailhot et Patrice Carmouze.



Régis Mailhot en spectacle

Citoyen, la liberté d’expression c’est aussi pour les pigeons. Régis Mailhot est un esprit libre et il le revendique. À une époque où l’humour est devenu un acte de délinquance. Une époque où on nous explique comment vivre, quoi penser, qui brûler et honnir… Il est temps de prendre du recul. Découvrez un "Citoyen" qui a pris le "Parti d’en rire". Régis Mailhot est actuellement en tournée dans toute la France.



"Citoyen", le nouveau spectacle de Régis Mailhot

L'équipe d'A la bonne heure vous recommande