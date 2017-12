Laurent Gerra fête ses 50 ans : "Je suis très ému", confie l'humoriste

publié le 29/12/2017 à 21:42

À l'occasion des 50 ans de Laurent Gerra, France 2 diffuse ce soir une émission exceptionnelle, présentée par Michel Drucker : Bon anniversaire Monsieur Gerra. Une émission enregistrée en amont puisque l'humoriste-imitateur se produit sur la scène de l'Olympia du 26 au 31 décembre et pour son spectacle Laurent Gerra, sans modération.



Les dates sur la scène mythique parisienne affichent complet. L'Olympia est une salle qui représente beaucoup pour lui. "Quand on est un petit garçon de 5 ans, qui pour la première fois on monte sur scène, on se dit que c'est un rêve", confie celui qui rassemble 2 millions d'auditeurs chaque jour sur RTL.

Cinquante ans, dont presque trente passées sur scène. "Elles ont filé vite, mais elles étaient tellement riches que j'ai presque eu plusieurs vies et j'espère que ça va continuer. J'ai eu tellement de bonheur et tellement de belles rencontres que de pouvoir fête ça avec le public qui m'a suivi toutes ces années, c'est un privilège, c'est un honneur. Je suis très ému. En fait, aujourd'hui j'ai une très grande émotion et un large sourire depuis ce matin", lance celui qui se produira ensuite sur les scènes sur lesquelles il est passé au début de sa carrière.