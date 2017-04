Laëtitia Milot bientôt sur M6 ?

publié le 02/04/2017 à 08:36

La voix de la Schtroumpfette dans le film Les Schtroumpfs qui sort mercredi prochain a schtroumpfement envie de vivre des sensations fortes. Et c'est Mike Horn qui pourrait bien l'aider à y parvenir. Laëtitia Milot est partante pour participer à l'émission d'aventure A l'état sauvage sur M6. Déjà contactée, elle avait été contrainte de refuser.

"En fait, quand je pourrai avec mon planning et avec ma santé, je le ferai. J'aimerais la faire en Afrique" explique-t-elle.



Mais d'abord c'est dans le studio de On fait la télé que des épreuves attendent la comédienne. Dans le Carnet de notes, elle notera les programmes télé de la semaine, elle devra également jouer au Jukebox RTL et subir la séquence On refait l'invité qui revient sur les extraits les plus marrants la concernant.

