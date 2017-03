La vie d'Adele dans la Curiosité

publié le 13/03/2017 à 20:00

Adele : une chanteuse en or

En 8 années de carrière, Adele a vendu plus de 100 millions de disques, singles et albums. Elle a remporté 10 Grammy Awards et la vidéo de son tube "Hello" a été vue + de 50 millions de fois sur YouTube en 48 heures ! Avec une fortune estimée à 85 millions de livres, elle est en 2016 la chanteuse de moins de 30 ans la mieux payée au monde…

Comment tout cela a-t-il commencé ? Quel est le secret de la réussite de cette jeune diva britannique de 28 ans ? Comment s'est-elle hissée au sommet ? En quoi est-elle unique en son genre ? La réalité est-elle plus complexe qu'elle n'y paraît ?

Pour décrypter ce "phénomène" Adele, nous recevons la journaliste Véronique Chalmet auteure du livre Hello, it's me, Une vie d'Adèle chez Hors Collection.

3. Adele (80,5 millions de dollars) Crédit : WAAA/ZDS/WENN.COM/SIPA

Il a arrêté de se laver

Notre invité, le journaliste Guillaume d'Alessandro s'est lancé un défi... Ne plus se doucher pendant un mois ! Il raconte son quotidien au micro de La Curiosité et dans un article paru dans le magazine We Demain.

L'occasion de faire le point sur nos habitudes sanitaires à l'heure où l'on se demande si, finalement, se laver ne tuerait pas...



L'authentique "pâton" de savon de Marseille Crédit : RTL / Armelle Lévy

Les courtisans

Notre consultant en histoire Pierre Baron nous emmène à la Cour du roi Soleil, dans les coulisses du Château de Versailles à la rencontre des courtisans. Un microcosme où se croisent entre 3000 et 10000 personnes, toutes désireuses d'approcher son altesse au plus près.

On entrera dans cet univers régit par l'étiquette, où s'organisaient aussi des fêtes somptueuses comme en témoigne la magnifique exposition présentée à Versailles jusqu'au 26 mars.

Chaussez vos plus beaux atours... On entre à la cour du roi !



Un danseur dans le rôle du Roi Soleil Crédit : Cécile de Sèze / RTL.fr