publié le 04/09/2017 à 19:16

C'est la nouvelle série événement de TF1. La première chaîne lance ce lundi 4 septembre La Mante, une fiction qui va très certainement marquer les esprits. Carole Bouquet y incarne Jeanne Deber, une tueuse en série surnommée La Mante qui croupit en prison depuis vingt-cinq ans. Mais un meurtrier s'est mis dans l'idée de copier ses crimes : la police n'a pas d'autre choix que de demander à la tueuse de collaborer avec eux afin de traquer le "copycat".



Jeanne Deber accepte, à une seule condition : que son seul interlocuteur soit son fils Damien Carrot (Fred Testot), entré dans la police pour racheter les crimes de sa mère qui a refusé tout contact avec elle depuis son arrestation.

Des meurtres, des histoires de famille sordides, une tueuse qui collabore avec des policiers... Sur le papier, La Mante a tout pour être le nouveau succès de la première chaîne, après le carton de sa précédente série policière Juste un regard.

Un thriller qui frôle avec l'horreur

Le synopsis de la série rappellera aux cinéphiles certains des films les plus terrifiants du septième art, comme Le Silence des Agneaux ou The Ring ou pour les sériephiles à Blacklist. Dès le départ, La Mante annonce la couleur : la série flirtera entre le thriller et l'horreur, voire le gore, des genres très éloignés de ceux à quoi TF1 a habitué ses téléspectateurs. "C’est un thriller très noir", explique Marie Guillaumond, directrice artistique de la fiction française de la chaîne, à Allociné. "Il n’y a pas si longtemps, à TF1, on se disait 'on ne peut pas faire d’histoires de genre'. Et là on assume pleinement le genre, on s’amuse avec."

Carole Bouquet incarne Jeanne Deber dans "La Mante" Crédit : PIERRE-OLIVIER / CAPA PICTURES

2. Carole Bouquet et Fred Testot au Casting

Bien qu'ayant démarré à la télévision avec La Famille Cigale, Carole Bouquet a peu tourné pour la télévision et s'est plutôt consacrée au cinéma. Mais elle ne pouvait pas refuser le rôle de Jeanne Deber, avoue-t-elle au Figaro : "C’est tellement rare d’interpréter une femme aussi monstrueuse", a-t-elle confié au Figaro.



Le rôle est en effet à la hauteur des talents de la comédienne : complexe. Le personnage est à la fois une mère mais aussi une criminelle qui souhaite rendre justice à sa manière, autant de couches et d'épaisseurs qui permettront à l'actrice de dévoiler l'ampleur de ses talents.



Fred Testot dans "La Mante" Crédit : PIERRE-OLIVIER / CAPA PICTURES /

Fred Testot risque d'étonner les spectateurs dans un registre plus sombre et dramatique qu'à l'accoutumée, incarnant le fils flic de la tueuse en série : pour Carole Bouquet, l'acteur était "l'homme de la situation". Il faudra cependant patienter jusqu'à 21 heures avant de savoir si ces différents éléments seront suffisants pour assurer à la première chaîne un nouveau succès d'audience.