Chaque année, un metteur en scène s'associe au projet Opéra en plein air ! L'œuvre sélectionnée est présentée au sein des plus beaux sites patrimoniaux de France avec pour objectif la promotion de l’opéra auprès d’un nouveau public et notamment des enfants. Pour cette 17ème édition, qui aura lieu de juin à septembre, Julie Gayet collabore et met en scène Les noces de Figaro de Mozart, l’un des opéras les plus majestueux du répertoire.

"Les noces de Figaro" de Mozart, mise en scène par Julie Gayet dans le cadre de ''L'Opéra en plein air"

"Les noces de Figaro" de Wolfang Amadeus Mozart

Joué pour la première fois en Autriche en 1786, Les noces de Figaro sont aujourd’hui un des ouvrages les plus populaires du répertoire lyrique. Adaptation du Mariage de Figaro de Beaumarchais, cette œuvre est souvent considérée comme l’un des opéras les plus parfaits jamais écrits. Mozart, que l’on appel l’enfant prodige dès l’âge de 6 ans, se lie d’amitié avec Lorenzo Da Ponte en1786. Il utilisera son livret pour mettre en musique Les Noces de Figaro la même année.



L’Opéra reçut alors un accueil triomphant, ce qui ne fût pas le cas de tous ses travaux. Mort à 35 ans, dans une certaine indifférence, il laisse une mosaïque artistique impressionnante avec plus de 600 œuvres de tous les genres musicaux de son époque. Les Noces de Figaro regorgent de touches tragiques et comiques, de passion et de calembours, un réel bouleversement. L’œuvre est désormais considérée comme un des plus grands chef d’œuvre des ces derniers siècles.

Synopsis

L‘action se déroule au Château Almaviva près de Séville. Suzanne et Figaro, tous deux au service du Comte et de la Comtesse, préparent leurs noces. Figaro est confiant mais apprend que le comte cherche à séduire la belle Susanne. Ce dernier, lassé de son épouse et loin d’être un modèle de vertu, fera tout pour éloigner Figaro et empêcher le mariage. D’un autre côté, la gouvernante Marceline, aidée par le docteur Bartholo et le maître de musique Basile, complotent pour que Figaro l’épouse, car ce dernier a une dette envers elle. Pour ne rien arranger, le page Chérubin, qui est amoureux de toutes les femmes et en particulier de la comtesse, sa marraine, vient compliquer une situation déjà bien emmêlée.



Avec le concours de la comtesse, qui souhaite reconquérir son mari, Figaro et Suzanne devront déjouer les pièges du comte. De coups de théâtre en rebondissements, supercheries, jeux de rôles et quiproquos, les couples s’accordent et tout finit par rentrer dans l’ordre.

Distribution

Norman Patzke, Norma Nahoun, Laurent Kubla, Lies Vandewege, Cécile Madelin, Christine Tocci, Matthieu Le´croart.

"Les noces de Figaro" en tournée

- Domaine départemental de Sceaux : 16 et 17 juin

- Château du Champ de Bataille (Normandie) : 24 juin

- Château de Vincennes : 30 juin

- Cité de Carcassonne : 13 juillet

- Château de Haroué (Meurthe-et-Moselle) : 1er et 2 septembre

- La Cour d’honneur de l’Hôtel National des Invalides (Paris) : 7, 8 et 9 septembre

