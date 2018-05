John John Kennedy et son épouse Carolyn

publié le 11/05/2018 à 13:00

De John, on connaît surtout une image célèbre. Celle d’un petit garçon qui salue militairement le cercueil de son père en novembre 1963 aux funérailles du plus populaire des présidents des États-Unis.

Héritier d’une légende, celui que les Américaines ont élu « l’homme le plus sexy de la planète » se devait aux yeux du monde d’accomplir un destin à la mesure de JFK.

Quand John trouva la mort, l’émotion fut immense. L’Amérique perdait son prince.

Olivier Royant, directeur de la rédaction de Paris Match, nous raconte la vie de son ami de John Kennedy Jr.



à lire : John - Le dernier des Kennedy paru aux éditions de l'Observatoire.



John - Le dernier des Kennedy



.