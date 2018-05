Jenifer dans A La Bonne Heure

publié le 09/05/2018 à 12:30

Le 14 mai prochain à 21 heures sur TF1, vous découvrirez Jenifer comme vous ne l'avez encore jamais vue. Après Les Francis en 2014 et Faut pas le dire en 2017, deux comédies sorties au cinéma, la chanteuse de 35 ans fait ses premiers pas dans un thriller intitulé Traqués. Réalisé par Ludovic Colbeau-Justin, le téléfilm sera divisé en deux épisodes de 52 minutes.

"Traqués", la fiction de France 2 avec Jenifer

Traqués raconte l’histoire de Sarah, une jeune femme solitaire à la vie monotone jusqu’au jour où elle découvre Léo, 11 ans, caché dans le coffre de sa voiture. Bouleversée, Sarah va tout faire pour protéger le garçon qui ignore que son père vient de mourir dans une fusillade. Ils se retrouvent embarqués dans une course poursuite pour sauver leurs vies. Une relation forte et poignante va alors naître entre eux.

Dans ce thriller, Jenifer donne notamment la réplique à Félix Bossuet (Léo), Joffrey Platel (Simon Donatelli) mais aussi Constance Labbé (Juliette Lerebour). Traqués sera rediffusée le lendemain, le mardi 15 mai à 21 heures sur TF1 Séries Films.

Le téléfilm de Ludovic Colbeau-Justin n'est pas la seule actualité de Jenifer ! Cet été, elle prêtera de nouveau sa voix pour le deuxième volet du film Maya l’Abeille de Noel Cleary et Sergio Delfino. La chanteuse ne s'arrête pas là ! L'interprétera de Au soleil est actuellement en préparation de son huitième album. Enfin, à la rentrée, elle retrouvera son fauteuil rouge pour la cinquième saison de de l'émission The Voice Kids aux côtés d’Amel Bent, Soprano et Patrick Fiori.

