Jean-Luc Reichmann dans A La Bonne Heure

Depuis le 25 janvier, Jean-Luc Reichmann a retrouvé les planches.





A 57 ans, le célèbre animateur qui officie dans Les 12 coups de midi, tous les jours sur TF1, campe le rôle d'une star de la télévision qui se réveille aux côtés d'un homme qu'il ne connaît pas, dans le remake gay de Nuit d'Ivresse, remis au goût du jour par Josiane Balasko (elle-même !), trente ans après la première version qu'elle jouait sur scène avec Michel Blanc.

Sur scène, aux côtés de Jean-Luc on retrouve Thierry Lopez (qui joue l’homme à côté duquel l'animateur se réveille), Stéphane Boucher.

Nuit d'Ivresse Crédit : Théâtre de la Michodière

"Nuit d’ivresse" se joue au théâtre de la Michodière (Rue de la Michodière, 75002 Paris), du jeudi au samedi à 20h30, le samedi à 16h30, le dimanche à 15h30.

Régis Mailhot en spectacle avec "Citoyen"

"Citoyen, la liberté d’expression c’est aussi pour les pigeons." Régis Mailhot est un esprit libre et il le revendique. À une époque où l’humour est devenu un acte de délinquance. Une époque où on nous explique comment vivre, quoi penser, qui brûler et honnir... Il est temps de prendre du recul. Découvrez un Citoyen qui a pris le "Parti d’en rire".



Dernières salves pour Régis Mailhot qui sera notamment le :



- 17 Mars à Claye-Souilly

- 17 Mars à Plougonvelin

- 23 Mars à Marseille



