Guillaume de Tonquédec est l'invité de Stéphane Bern

publié le 27/04/2016 à 10:00

"Un dîner d'adieu", au Théâtre Edouard VII

Une pièce d'Alexandre de la Patellière et Mathieu Delaporte, mise en scène par Bernard Murat, avec Guillaume de Tonquédec, Lysiane Meis et Lionel Abelanski.

A partir du 26 avril pour 60 représentations exceptionnelles au théâtre Edouard VII.



Pourquoi se rend-on si souvent à des dîners où l'on n'a pas envie d'aller, pour voir des amis qui n'en sont plus vraiment ? Par habitude ? Par gentillesse ? Par lâcheté ?

Grisés à l'idée de faire le ménage dans leurs agendas en faisant le tri parmi leurs vieux amis, Pierre et Clotilde Lecoeur (Lionel Abelanski et Lysiane Meis) décident d'organiser des dîners d'adieu, forme ultime de divorce amical.

Mais, en choisissant comme première victime Antoine Royer (Guillaume de Tonquédec), leur plus vieil ami, Pierre et Clotilde ignorent qu'ils mettent le doigt dans un engrenage infernal.



Matthieu Delaporte et Alexandre de la Patellière étaient déjà les auteurs de la comédie Le Prénom (2010), avec Patrick Bruel, Valérie Benguigui et Guillaume de Tonquédec. Cette pièce de théâtre, qui se passait aussi pendant un dîner électrique, avait été transformée en film suite à son grand succès.



"Un dîner d'adieu", avec Guillaume de Tonquédec, Lysiane Meis et Lionel Abelanski

Stéphane Bern et ses chroniqueurs

Stéphane Bern retrouve ses chroniqueurs : Patrice Carmouze, Eric Dussart, Régis Mailhot, Joelle Goron pour un tour d'actualité. Eric Dussart vient de publier Brèves de télé, le pire de A à Z édité aux éditions Chiflet & Cie.

Danielle Moreau vient de publier Drôles d'endroits pour un coup de foudre aux éditions Michel Lafon.

Régis Mailhot vous donne rendez-vous tous les samedis à La Nouvelle Scène. Régis Mailhot vient de publier " Reprise des hostilités" aux éditions Albin-Michel.

livre régis mailhot - reprise des hostilités

Voici quelques exemples des hostilités de Régis Mailhot :

EELV (Europe Écologie-Les Verts) : complément alimentaire pour socialistes anémiés. Le socialisme est à l’écologie ce que le nucléaire est à l’énergie : la seule filière d’avenir.

Inrocks (Les) : Télé Z des bobos. Produit culturel destiné à des gens qui votent à gauche, mais vivent dans des apparts de droite.

Promotion Voltaire : les copains d’abord. Du philosophe, ils n’ont malheureusement gardé que le nom et pas les lumières.

Twitter : Agence France Tweet. Doudou de Cécile Duflot, livre de chevet de Nadine Morano, journal intime de Valérie Trierweiler et raison d’exister d’un grand nombre de journalistes en manque de rédactions.

L'équipe d'A la bonne heure vous recommande