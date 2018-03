publié le 27/04/2016 à 10:29

Son absence à la présentation du Grand Journal a fait couler beaucoup d'encre. Conflit avec la rédaction en chef de l'émission, colère contre ses collaborateurs... Les rumeurs vont bon train depuis que Maïtena Biraben est absente de la présentation du talk-show de Canal+, remplacée par Victor Robert. La plus persistante expliquait que la journaliste n'avait pas apprécié le manque de réactivité de ses équipes après le décès de Prince le 21 avril. Une version démentie par la principale intéressée au micro d'Isabelle Morini-Bosc pour RTL. "Je serai de retour ce soir comme c'était prévu depuis le début. Il se trouve que j'ai eu un pépin de santé absolument pas grave, mais qui fait que j'ai dû m'arrêter vendredi, samedi, dimanche, lundi, mardi y compris."



Toutefois, Maïtena Biraben semble un peu dépassée par l'ampleur des événements. "Je suis un peu sidérée. On a pu lire que j'avais été mise à pied par ma chaîne, donc, je le démens, la chaîne aussi. On a pu lire que, contrariée, je ne vais pas à mon travail, alors je sais bien qu'on fait un métier bizarre à la télé mais, quand même, on est soumis au même code du travail que tout le monde. On ne peut ne pas aller faire son travail parce qu'on est contrarié. Je trouve cela tellement drôle !"

La présentatrice, explique avec humour "Oui oui, je vous confirme, on s'engueule dans les rédactions, ça arrive ! Ce n'est pas pour autant qu'on claque la porte et qu'on arrête son job. Ça n'existe pas ça. Donc, je serai de retour ce soir pour présenter Le Grand Journal avec joie." Maïtena Biraben confirme qu'elle sera à la tête de l'émission jusqu'à la fin de la saison : "Pourquoi j'arrêterai avant ?"