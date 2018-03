publié le 04/03/2018 à 14:00

Depuis son lancement en 2009, Scènes de ménages fait un carton sur M6 ! Selon Médiamétrie, le démarrage de la saison 9 en septembre dernier avait été suivi par près de 4 millions de téléspectateurs, soit 19,2% de part de marché sur les individus de 4 ans et plus. Un succès qui ne se dément pas et ce malgré quelques changements. En effet, Audrey Lamy et Loup-Denis Elion, qui incarnaient le couple de trentenaires Marion et Cédric, ont quitté la série et seront remplacé par un nouveau couple la saison prochain.

Gérard Hernandez joue Raymond, le papy râleur dans "Scènes de ménages" sur M6

De son côté, Gérard Hernandez, qui joue le personnage de Raymond aux côtés de Marion Game (Huguette) depuis le début de la série, a connu un regain de popularité avec ce programme. Et le comédien de 85 printemps n'a pas l'intention de tirer sa révérence. Il aurait déjà signé pour une dixième saison. Raymond et Huguette n'ont donc pas fini de se chamailler, pour notre pus grand bonheur !

