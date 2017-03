Gérard Hernandez est l'invité de Stéphane Bern dans A La Bonne Heure

publié le 21/03/2017 à 10:18

Après Les Schtroumpfs 1 et 2, les petits êtres bleus créés par Peyo sont de retour au cinéma dans de nouvelles aventures. Le film d'animation s'intitule Les Schtroumpfs et le Village Perdu et sortira dans les salles obscures le 5 avril prochain. A cette occasion, Gérard Hernandez prête sa voix au Grand Schtroumpf.

L'histoire : La Schtroumpfette, le Schtroumpf costaud, le Schtroumpf à lunettes et le Schtroumpf maladroit ont filé en douce pour suivre une carte vers un mystérieux village. Mais le chemin qui y mène regorge d'embuches, de créatures magiques et de souterrains labyrinthiques. Il leur faudra par ailleurs redoubler de prudence puisque Gargamel n'est pas loin et compte bien les arrêter.

Découvrez la bande-annonce du film d'animation :

> "Les Schtroumpfs et le village perdu" - Bande annonce

