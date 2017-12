George Michael et parfums dans La Curiosité

publié le 26/12/2017 à 13:00

Première partie : Portrait de George Michael



George Michael, star planétaire, disparu à 53 ans il y a tout juste 1 an, est toujours parmi les meilleures ventes de disques aujourd’hui... on vous dévoile ses secrets avec Eric Jeanjean.



à écouter : la réédition de l'album Listen without prejudice

Listen without prejudice

Deuxième partie : Les parfums de l'Histoire

Comment se parfumaient les Rois et Reines de France? Étaient-ils soucieux de leur hygiène? Quels étaient leurs rituels de beauté ?

Avec l'historienne Elisabeth de Feydeau, on découvre les parfums et donc l'intimité des grandes figures de notre histoire.





à lire : L'eau de rose de Marie-Antoinette et autres parfums de l'histoire publié aux éditions Prisma



L'eau de rose de Marie-Antoinette et autres parfums de l'histoire