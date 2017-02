Freddy Mercury dans la Curiosité

publié le 15/02/2017 à 18:00

Portrait de Freddy Mercury

Une voix extraordinaire, une personnalité exubérante...leader d'un des plus grand groupe de rock au monde... Ce soir Eric Jeanjean vous raconte comment Farrokh Bulsara est devenu Freddie Mercury, le king de Queen.

Les peuples du désert

ils nous fascinent, nous attirent, ils représentent la moitié de la surface de la terre et pourtant nous sommes très peu à nous y aventurer… Philippe Frey les a tous traversés, tous les déserts du monde sur tous les continents. Il nous racontera ses voyages de l’extrême et nous présentera les peuples qui y vivent ou survivent pour certains.

Philippe Frey est l'auteur du livre Peuples du désert paru aux éditions Arthaud



Peuples du désert

Fêtes royales

Imaginez que vous arrivez dans la cour d’honneur du château de Versailles, vous êtes invités personnellement par le Roi, Louis XIV et vous allez vivre l’une des fêtes les plus folles de son règne…c’est ce que l’on vous propose grâce à l’historien Fabrice Conan.

Fabrice Conan est l'auteur du livre Plaisirs enchantés de Louis XIV, et autres fêtes inoubliables de l’Histoire paru aux éditions Prisma.

Plaisirs enchantés de Louis XIV et autres fêtes inoubliables de l'Histoire