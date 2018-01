François Morel et Anna Mouglalis dans A La Bonne Heure

publié le 22/01/2018 à 14:30

Baron noir, la série politique de Canal+, dévoilera sa deuxième saison à partir du lundi 22 janvier à 21 heures. La fiction avait fait grand bruit lors de sa diffusion en février 2016 et avait même valu une nomination aux International Emmy Awards en 2017 à Kad Merad, l'acteur principal.

Cette nouvelle saison met en scène le second tour de l’élection présidentielle opposant Amélie Dorendeu, jouée par Anna Mouglalis, candidate du Parti Socialiste, à Lionel Chalon (Patrick Mille), candidat du Front National.

Kad Merad, lui, retrouve le costume de Philippe Rickwaert. Le destin du député-maire du Nord était en suspend après sa condamnation à la fin de la première saison. L'homme politique avait été sacrifié en raison d'un scandale financier. Dans ces nouveaux épisodes, en plus de devoir gérer sa sortie de prison et sa carrière politique, il va devra aider le personnage d'Anna Mouglalis, fraîchement élue à l'Élysée.



Il y a également un nouveau venu dans Baron Noir : Michel Vidal, homme politique d’extrême gauche incarné par François Morel (Les Deschiens), fortement inspiré d'ailleurs par Jean-Luc Mélenchon. D'une manière générale, tous les personnages serait basés sur des personnalités politiques réelles.



Et bonne nouvelle pour les fans de la série : Kad Merad a récemment annoncé que la saison 3 était en cours de développement.

