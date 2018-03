publié le 27/09/2016 à 14:15

Florent Manaudou veut quitter les lignes d'eau des bassins pour faire son entrée sur les parquets de handball. Le champion olympique a décidé de "faire une parenthèse" dans sa carrière de nageur et a commencé à s'entraîner au handball avec l'équipe 2 d'Aix-en-Provence, a-t-il annoncé en exclusivité à l'Agence France-Presse, ce mardi 27 septembre dans un communiqué. En évoquant sa carrière de nageur, Florent Manaudou, qui aura 26 ans le 12 novembre, dit ne pas vouloir prendre de "décisions hâtives et radicales" mais veut aussi éviter de "continuer sans plaisir pour de mauvaises raisons".



S'il se tourne vers le handball, c'est "sans autre ambition que de donner le meilleur de (lui-même) et trouver une source de plaisir différente": "J'ai commencé à partager l'entraînement de l'équipe 2 du club d'Aix Handball, car j'ai abandonné trop tôt ce sport collectif complémentaire à la natation", écrit-il. Après des jeux Olympiques de Rio décevants (deux médailles d'argent, sur 50 m nage libre dont il était tenant du titre et sur relais 4 x 100), la décision de Manaudou sur la suite de sa carrière était extrêmement attendue.

"Une forte pression médiatique"

"Le système dans lequel j'évolue entraîne une forte pression médiatique et je ne veux pas que cette dernière vienne gâcher mes chances de donner à nouveau un jour une autre médaille olympique à la France. Je veux donc me donner les conditions du ressourcement", explique-t-il. "Sortant de deux cycles de 4 ans couronnés par deux médailles olympiques, je veux préserver et garder le plaisir qui a été mon moteur principal pendant ces 8 années", assure-t-il.

"J'ai donc décidé de faire une parenthèse avec mon triple entraînement quotidien (2 séances de natation et 1 séance de musculation) tout en restant un nageur en activité qui s'alignera à certains meetings cette année", poursuit-il en citant le meeting de Tahiti du 7 au 10 octobre et les Championnats de France interclubs début novembre. "Dans le même temps, je veux trouver l'inspiration dans des pratiques qui m'attirent au plus haut point", précise-t-il au sujet du handball.

Ne pas continuer pour de "mauvaises raisons"

Dans son communiqué intitulé "Une bulle d'air dans les lignes d'eau", Florent Manaudou cite d'autres nageurs français qui ont mis un terme précoce à leur carrière en raison de l'usure ressentie durant les longues heures d'entraînement. "J'ai réfléchi aux itinéraires d'autres nageurs tels que ma sœur Laure, la regrettée Camille Muffat (décédée en mars 2015, ndlr) ou encore récemment Yannick Agnel", souligne-t-il. Il dit avoir aussi retenu "la leçon de vie donnée par Anthony Ervin et son retour gagnant ou la gestion de carrière d'un Michael Phelps", deux nageurs américains qui ont fait une longue pause avant de revenir victorieux à la natation.



Ces deux types d'exemples "m'invitent à ne pas prendre de décisions hâtives et radicales ou continuer sans plaisir pour de mauvaises raisons", se justifie-t-il. Du haut de ses 199 cm pour 99 kg, il est le leader incontesté de la natation française, avec en plus de ces trois médailles olympiques, quatre titres de champion du monde: sur 50 m libre en 2015, sur 50 m papillon en 2014, et avec le relais 4 x 100 m libre en 2013 et 2015. Un CV impressionnant, complété par six titres de champion d'Europe.



"La notoriété m'a permis de côtoyer des personnes d'exception dans des domaines aussi variés que l'entreprise, le pilotage, la comédie, la musique, la gastronomie... J'entends explorer avec elles ces domaines qui m'attirent", souligne-t-il dans son communiqué, en précisant qu'il continuerait à honorer ses engagements avec ses partenaires et à se consacrer "aux sociétés dont (il est) actionnaire".