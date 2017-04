Expressions parisiennes dans la Curiosité

publié le 06/04/2017 à 18:43

Des expressions typiquement parisiennes

Ça se bouscule au portillon, je suis charrette, y'a de l'eau dans le gaz, ces expressions qui font partie de notre langage courant sont nées, dans la rue, à Paris…on découvre tous ces mots cocasses et pittoresques avec la journaliste Dominique Lesbros.

Dominique Lesbros est l'auteure du livre Ça se bouscule au portillon publié chez Parigramme



Ça se bouscule au portillon

Ennio Morricone

On revient sur le parcours d’un immense compositeur...Ennio Morricone célèbre cette année 60 ans de musique de films.

Ennio Morricone le 1er septembre 2013 Crédit : AFP / Tiziana Fabi

12 saisons au Japon

On vous fait voyager dans un pays dont la culture est bien loin de la notre... Un pays où on aime faire la fête, se déguiser, lire des mangas et manger des sushis, ca vous parle ?

On vous fait découvrir le quotidien des japonais et leurs coutumes avec le journaliste, Matthieu Pinon.

Matthieu Pinon est l'auteur du livre Une année japonaise, immersion dans le quotidien au fil des douze mois de l’année publié aux éditions Ynnis.



Une année Japonaise