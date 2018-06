États-Unis : Comcast fait une offre plus élevée que Disney pour acquérir la Fox

publié le 15/06/2018 à 06:44

Disney, Warner, Universal, la 20th Century Fox : ces grands studios d'Hollywood ont construit la puissance culturelle de l'Amérique dans le monde. Il y a deux jours, un juge a validé le rachat de Time Warner (dont les studios Warner) par AT&T, l'opérateur historique du téléphone aux États-Unis (l'équivalent d'Orange) : 85 milliards de dollars.



L'administration Trump avait tenté de l'empêcher, en vain. Ce méga-rachat a relancé les enchères pour un autre studio, la 20th Century Fox, que se disputent depuis des mois Disney et Universal.

Je vous avais raconté il y a quelques mois que c'est Disney qui avait racheté la Fox. Mickey n'avait pas joué les Picsou et proposait de sortir 52,4 milliards de dollars (45 milliards d’euros) pour racheter les studios Fox et leurs catalogue de films et de séries (Avatar, X-Men, Titanic, mais aussi les Simpson). La somme avait assommé Hollywood, et notamment le rival Comcast, opérateur du câble ici aux États-Unis, propriétaire de NBC et des studios Universal.

Mais la validation du rachat de TimeWarner change la donne. Comcast propose maintenant 65 milliards pour racheter la Fox. Et logiquement Disney devrait faire une proposition encore plus élevée. On ne sait pas où cela va s'arrêter.

Rupert Murdoch, le grand gagnant

Le grand gagnant, c'est donc l'influent milliardaire Rupert Murdoch, qui possède non seulement la Fox, mais aussi des journaux et des chaînes de télévision dans le monde entier. Il gardera les chaînes sportives et sa chaîne d'information conservatrice, l'influente Fox News, qui lui rapportent beaucoup d'argent.



Pourquoi une telle flambée des prix pour les studios de Hollywood ? La raison est simple : Netflix. Avec la révolution numérique et les nouveaux usages de consommation des vidéos et de la télé, Disney doit absolument se muscler pour ne pas être mis K.O. sur le nouveau ring du combat des images, par ses concurrents qui investissent des sommes folles dans les contenus.



Alors je dis Netflix, mais c'est aussi Amazon, Google qui possède Youtube, et demain Facebook et Apple. Disney est en train de monter une plateforme numérique mondiale qui sera la seule à diffuser ses contenus, ses films, ses dessins animés et ses séries télé.



Disney doit étoffer encore son offre. C'est pour cela que cet autre studio historique de Hollywood, la 20th Century Fox, et son catalogue de films et de séries, ont tant de valeur. La Fox était trop faible pour survivre seule. C'est la guerre du contenu, une course contre la montre. Car Netflix a doublé sa valeur à Wall Street depuis le début de l'année 2018.