Éric Zemmour : "Qui est Johnny et qui ne l'est pas ?"

publié le 12/12/2017 à 09:46

Il est mort comme il a vécu. Dans le fracas et le bruit. À 17 ans, la jeunesse cassait les fauteuils pour ses concerts, tandis qu'écrivains et ministres s'étripaient dans la presse à son propos. À sa mort, tout recommence.



Ce n'est ni un calcul, ni un hasard, ni une erreur. C'est un destin. Le destin de Johnny. Jeune, il incarnait le coup d'état de sa génération qui arrachait le pouvoir à une société d’adultes qui ne demandait qu’à se laisser subvertir.



Mort, il voit descendre dans la rue le "petit peuple des petits blancs" (dixit Alain Finkielkrault), cette France périphérique qui communie avec son héros, en se moquant bien de ses frasques fiscales.

Il est amusant d’entendre ceux qui exigent habituellement de voir de la diversité partout (...) prendre soudain des pudeurs de chaisière pour regretter qu'on classe ainsi les gens par races ou religions.

Amusant de voir les thuriféraires exaltés de la France black-blanc-beur et du vivre-ensemble rester cois face à cette preuve par le réel que leurs chimères n'existent pas.

C'est la même querelle de Charlie qui recommence. Qui est Charlie et qui ne l'est pas ? Qui est Johnny et qui ne l'est pas ? Qui, pour parler comme Ernest Renan, possède un riche legs de souvenirs et a la volonté de continuer à faire valoir l’héritage qu'on a reçu indivis ? Et qui se moque des souvenirs et rejette l'héritage ?