Pierre Bouby drague Karine Lemarchand

Best of 04/06/17

publié le 04/06/2017 à 18:00

Valérie Mairesse monument historique proclamée par les Grosses Têtes, et elle se visite encore... Pierre Bénichou est près à recommander un gynéco à Marion Cotillard. Christophe Dechavanne grand défenseur de la "muritude". Laurent Ruquier prend un auditeur pour une auditrice et une Grosse Tête pour une chanteuse pour un homme, mais cette fois elle n'a pas tort. Chantal Ladesou ne va pas aux Molières, car ça ne sert à rien de ne rien y chercher. Laurent Ruquier sacré président par Arielle Dombasle, Cristina Cordula mise en fureur par une affiche qui s'approprie son image avec un sosie. Tout ça et bien d'autres bon moment dans ce meilleur de la semaine des Grosses Têtes.