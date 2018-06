Edu Del Prado, acteur de "Un Dos Tres", est décédé

publié le 24/06/2018 à 21:28

C'est le site Broadway World qui a annoncé aujourd'hui la disparition de Edu Del Prado à Valence en Espagne, sans préciser les causes de son décès. En France, il s'est surtout fait connaître dans la série Un Dos Tres qui était diffusée sur M6 en 2004.



Il était revenu dans la télévision française en rejoignant le casting de la Star Academy en tant que professeur de chant pour la saison 7 de l'émission. Plus récemment en 2014, Edu Del Prado s'était présenté en tant que candidat à The Voice. Malgré sa sélection dans l'équipe de Florent Pagny, son aventure avait tourné court.

En Espagne, il s'était fait connaître très jeune à l'âge de vingt ans pour son album EDU, ainsi que pour sa participation à la version hispanique de Notre-Dame de Paris.