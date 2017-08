DIAPORAMA - Ces stars qui ont assisté au combat entre Mayweather et McGregor

publié le 27/08/2017 à 16:22

Deux stars sur le ring et de nombreuses personnalités en tribunes. De nombreuses stars américaines ont fait le déplacement à Las Vegas pour assister à ce que beaucoup de personnes définissaient comme le "combat du siècle" entre Floyd Mayweather et Conor McGregor.



Vanessa Hudgens, Jenifer Lopez, Bruce Willis ou encore Lebron James... Autant de grands noms qui ont défilé dans les tribunes avant le début de ce combat entre la star de la boxe et son homologue de MMA. Et à ce jeu, l'Américain est sorti grand vainqueur, par k.-o. technique, de ce rendez-vous sportif à l'enjeu financier hors norme. Mais Conor McGregor a tenu la distance. L'Irlandais, qui n'avait jamais boxé à ce niveau en compétition, n'a pas été ridicule et, grâce à lui, les personnalités, spectateurs et téléspectateurs ont pu profiter d'un véritable show qui s'est achevé à la dixième reprise.

Si la victoire de Floyd "Money" Mayweather était attendue, elle n'en reste pas moins impressionnante tant ce combat était attendu par les 20.000 spectateurs présents mais aussi les milliards de téléspectateurs à travers le monde. Preuve en est du grand intérêt autour de ce show qui devrait rapporter près de 250 millions de dollars au vainqueur américain.