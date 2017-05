Diamants, Hitler et momies dans la Curiosité

publié le 26/05/2017 à 18:00

Enquête sur le marché des diamants

C’est le plus grand diamant rose du monde, il pèse près de 60 carats et il sera vendu aux enchères le 4 avril prochain à Hong-Kong…Pour vous l’offrir ? Il faudra débourser plus de 53 millions d’euros !

Derrière ces ventes qui font rêver, et ces diamants stars, il y a un business beaucoup moins reluisant, c’est ce que l’on découvre avec notre invité, le journaliste Marc Roche.



Marc Roche est l'auteur du livre Diamants, enquête sur un marché impur aux éditions Tallandier



Diamants, enquête sur un marché impur

L'ascension d'Hitler

Une leçon d'Histoire à ne jamais oublier...comment Adolf Hitler a pris le pouvoir par les urnes, en remportant les élections.

Utiliser la démocratie pour écraser ensuite toutes les libertés individuelles. On vous raconte comment le peintre raté de Vienne est devenu un dictateur sanguinaire.

Geoffroy Caillet, rédacteur en chef du Figaro Histoire nous raconte La résistible ascension d’Adolf Hitler.



Geoffroy Caillet

Les momies andines

Vous avez toujours cru que les momies étaient égyptiennes … oui il y en a mais… les plus vieilles, les premières sont incas !

On voyage 7000 ans en arrière en Amérique du Sud à la rencontre des peuples chinchorros et paracas et on vous révèle tous leurs secrets de momification avec Patrice Lecoq maître de conférence en archéologie de l'ère andine à Paris 1 et Raphaël Dupin, directeur de Cap Sciences.