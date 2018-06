Dave : "Je n'aurais jamais remplacé Gilbert Rozon"

publié le 24/03/2018 à 14:00

Après avoir fêté avec succès son dixième anniversaire dans les plus grandes salles de France, la tournée Âge Tendre est en vadrouille jusqu'au 21 avril prochain dans toutes les plus grandes salles de France avec un nouveau spectacle encore plus festif.



Dans les années 60, Âge tendre et tête de bois était une émission de télévision phare. En pleine période Yé-yé, de nombreux artistes ont été découverts grâce à ce programme. Par nostalgie de cette époque dorée, une tournée du nom de l'émission culte a vu le jour en 2006. Le succès a été tel, que le concert n'a pas arrêté de tourner depuis et a même fêté ses dix ans l'année dernière.

En 2018, dix artistes se sont donnés rendez-vous sur scène avec Âge Tendre : Sheila, Dave, Nicoletta, Michele Torr, Dick Rivers, Patrick Juvet, Isabelle Aubret, Stone, Pierre Groscolas, Richard Dewitte... Leur objectif : offrir à leur fans un spectacle encore plus festif, accompagnés en live par Guy Matteoini et ses musiciens.

Produit par Christophe Dechavanne et présenté par Cyril Féraud, l'animateur de Slam sur France 3, le show se jouera le 30 mars à Paris, le 7 avril à Rouen, le 14 avril à Dijon et finira à Nantes le 21 avril.

L'équipe de "Âge Tendre - La tournée des idoles" sillonne les routes de France

