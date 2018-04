publié le 28/04/2018 à 15:25

À l'occasion de la parution de son livre, Tu ne sauras jamais combien je t'aime, Daniel Prévost revient sur sa carrière et son humour sarcastique qui l'a souvent poussé à interpréter des rôles de méchants et de vachards. Pourtant, ce douzième ouvrage n'est qu'amour puisqu'il y aborde la douloureuse disparition de son épouse, Yvette Prévost, il y a onze ans.



"On ne se défait pas d'un deuil comme ça, du jour au lendemain (...). Le deuil sera toujours présent mais, à côté de ça, il y a la vie qui continue", confie le comédien au micro de RTL. Lui qui, selon son épouse, "ne doit pas rester seul parce que c'est un enfant", a traversé une période de morosité. "On résonne à l'envers. Sur le coup, vous avez un moment de latence. Et puis, petit à petit, on se laisse pousser par la vie (...) et on se dit "Il faut que je continue à vivre", explique Daniel Prévost.

Ce livre lui a également permis de revenir sur la résilience dont il a dû faire preuve. "Tenir, c'est avoir l'énergie. Il faut trouver des trucs pour ne pas rester dans son lit", se remémore-t-il. Et le comédien d'ajouter : "Je lutte et je vais lutter pour votre plus grand plaisir".