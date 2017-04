Coulisses de l'Opéra dans la Curiosité

publié le 03/04/2017 à 18:00

Les coulisses de l'Opéra de Paris

C’est l’une des plus prestigieuses institutions lyriques du monde, un univers cruel et magnifique à la fois. Nous allons passer une saison dans les coulisses de L’Opéra de Paris.

A l’occasion de la sortie en salle du film L’Opéra le 5 avril, nous recevons le réalisateur et scénariste du film, Jean-Stéphane Bron.



> L'Opéra, de Jean-Stephane Bron - bande-annonce

Le 1er Homme

On vous propose un rendez-vous avec nos très lointains ancêtres, Homo Erectus, et avant lui, Toumaï ou Pierola. Ces grands singes qui ont tout inventé pour devenir des hommes nous attendent il y a 13 millions d'années. Pascal Picq, paléoanthropologue au Collège de France nous présente nos ancêtres...



à voir le 4 avril à 20h50 sur M6, le documentaire Premier Homme.



à lire également Premier Homme paru chez Flammarion



Premier Homme

La révolte des Saoudiennes

Nous partons à 4700 kilomètres d'ici, en Arabie Saoudite. Là-bas, les femmes n'ont pas le droit de conduire, et le simple fait de se mettre au volant peut les mener en prison. On vous racontera l'histoire de ces saoudiennes qui se battent pour leur liberté.

Chloé Wary est l'auteure de la bande-dessinée Conduite Interdite parue chez Steinkis.

Conduite interdite