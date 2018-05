Claire Chazal dans A La Bonne Heure

publié le 10/05/2018 à 12:30

Elle est l'une des journalistes les plus célèbres en France. Après trente-cinq ans de carrière, dont près de vingt-quatre à la présentation du JT de TF1, Claire Chazal est de retour. Celle qui est à la tête de l'émission quotidienne Entrée Libre sur France 5, a publié le 2 mai dernier Puisque tout passe chez Grasset. Dans ce livre confessions, elle raconte son parcours professionnel et se livre comme jamais sur sa vie privée. Il s'agit de son quatrième ouvrage.

"Puisque tout passe", le livre confessions de Claire Chazal

C’est sous le pavillon mélancolique d’un vers d’Apollinaire que Claire Chazal a choisi de rassembler ses souvenirs, ses secrets, ses joies, ses espérances, ses solitudes… Avec lucidité, la présentatrice revisite son parcours de femme et de journaliste, convoque ses amis, ses regrets, ses enthousiasmes et se livre avec tendresse. On y retrouve la grande journaliste, la mère, l’amante, l’amie aux prises avec le Tout-Paris qui est parfois si injuste dans ses jugements et dans ses engouements. De chapitre en chapitre, défilent la plupart de ceux qui font ou ont fait sa vie professionnelle : on passe ainsi de Johnny à Adjani, de PPDA à Chéreau, de Houellebecq à "M. Chazal père", d’un chorégraphe à un homme politique, etc. Qui est vraiment Claire Chazal ? C’est ce que ce livre intime et sincère tente d’expliquer…

Stéphane Bern et ses chroniqueurs

Aujourd'hui, Stéphane Bern retrouve son équipe de chroniqueurs : Edouard Dutour, Eric Dussart, Régis Mailhot et Patrice Carmouze.