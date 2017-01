REPLAY - Les sex-symboles du cinéma Italien et l'histoire du téléphone. La Curiosité Est Un Vilain Défaut du 7 janvier 2017.

par Caroline Dangles publié le 07/01/2017 à 15:00

Des noms qui font rêver, Sophia Loren, Marcello Mastroianni, Federico Fellini, c’est l’âge d’or du cinéma italien que l’on va revivre...à l’occasion des 80 ans de la création de la Cinecitta, Georges Ayache nous raconte le cinéma italien et ses sex-symbols.

Puis on donnera un cours d'histoire des communications à Nabilla, grâce à notre consultant en histoire Pierre Baron qui nous fait revivre la formidable histoire du téléphone. Une histoire qui a fêté cette semaine les 90 ans de la première communication téléphonique entre la vieille Europe (Londres) et le Nouveau Monde (New-York). "Non mais, Allô, quoi !".