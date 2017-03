Catherine Frot est l'invitée de Stéphane Bern dans A La Bonne Heure

publié le 13/03/2017 à 10:23

Quatre ans après Violette, Martin Provost est de retour sur le grand écran avec Sage femme. Cette comédie, qui se déroule dans le milieu hospitalier, met en scène deux pointures du cinéma français : Catherine Frot et Catherine Deneuve. Le film sortira en salle le 22 mars prochain.

"Sage femme" de Martin Provost

L'histoire : Claire (Catherine Frot) est la droiture même. Sage-femme, elle a voué sa vie aux autres. Déjà préoccupée par la fermeture prochaine de sa maternité, elle voit sa vie bouleversée par le retour de Béatrice (Catherine Deneuve), ancienne maîtresse de son père disparu, femme fantasque et égoïste, son exacte opposée.

Découvrez la bande-annonce du film :

> "Sage femme" de Martin Provost - Bande-annonce

