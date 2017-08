Catacombes et coutumes japonaises dans La Curiosité

publié le 08/08/2017 à 12:00

Première partie : Plongée dans les catacombes

On met la lampe frontale et on part explorer les catacombes Parisiennes en compagnies de Gilles Thomas...



Au cours de cette promenade gothico-romantique nous découvrirons qui sont les cataphyles, d'où viennent tous les ossements et les trouvailles qu'ont peut y faire.

Gilles Thomas est l'auteur du livre Les catacombes - Histoire du Paris souterrain paru aux éditions Le Passage

Les catacombes - Histoire du Paris souterrain

2ème partie : Les coutumes japonaises au fil des saisons

On vous fait voyager dans un pays dont la culture est bien loin de la notre... Un pays où on aime faire la fête, se déguiser, lire des mangas et manger des sushis, ca vous parle ?

On vous fait découvrir le quotidien des japonais et leurs coutumes avec le journaliste, Matthieu Pinon.



Matthieu Pinon est l'auteur du livre Une année japonaise, immersion dans le quotidien au fil des douze mois de l’année publié aux éditions Ynnis.



Une année Japonaise