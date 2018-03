Audiences TV : "New York Unité Spéciale" devance le "Marrakech du rire 2016"

publié le 30/06/2016 à 09:45

Mercredi 29 juin, 4,2 millions de personnes ont suivi la série américaine New York Unité Spéciale, diffusée sur TF1. La chaîne enregistre une part d'audience de 17,7%. M6, qui diffusait le Marrakech du Rire, festival international créé par Jamel Debbouze, a attiré 3,6 millions de téléspectateurs. La sixième chaîne est suivie de près par Duel au Soleil, sur France 2. La série avec Gérard Darmon a séduit près de 3,5 millions de fidèles, pour une part d'audience de 14,8%.



Plus loin arrive Des Racines et des Ailes, sur France 3, qui nous emmenait cette fois-ci du mont Lozère au plateau de l'Aubrac. Un voyage qui a passionné 2,3 millions de personnes, pour une part d'audience de 10,3%. Sur Arte, L'Adversaire, film de Nicole Garcia avec Daniel Auteuil, François Cluzet et François Berléand, a attiré un peu plus d'un million de téléspectateurs. La chaîne enregistre une part d'audience de 4,7%.