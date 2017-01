Louis de Funès continue à faire rire le public : "Les Aventures de Rabbi Jacob" a réalisé les meilleures audiences de la soirée du 1er janvier.

Crédit : © G Films "Les aventures de Rabbi Jacob" de Gérard Oury

par Benjamin Pierret publié le 02/01/2017 à 09:30

Partager FB TWT GG+ LD Commenter Imprimer

C'est un classique français de la comédie qui a remporté le match des audiences, le soir du 1er janvier 2017. Les Aventures de Rabbi Jacob, l'un des films les plus aimés de Louis de Funès, a fait rire 5.8 millions de téléspectateurs sur France 2, soit 22,8 % de part d'audience. TF1 tire son épingle du jeu grâce à un film d'un tout autre genre, Pacific Rim, qui a attiré 4.8 millions de cinéphiles et permis à la première chaîne de remporter 20,7 % de part d'audience. France 3 se hisse à la troisième marche du podium avec la série Les Enquêtes de Vera : 2.9 millions de fidèles pour 11,6 % de part d'audience.



Sur M6, le documentaire La Plus belle ville du monde, centré sur le retour des animaux sauvages dans la capitale française, a rassemblé 2 millions de curieux, soit 8,3 % de part d'audience. Enfin, le film français de Danièle Thompson, Le Code a changé, a fédéré 925.000 personnes sur TMC, soit 3,6 % de part d'audience pour la chaîne de la TNT.