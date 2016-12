La comédie a réussi à s'imposer comme le programme le plus regardé, suivie de près par le concours de talents de France 2.

par Benjamin Pierret publié le 30/12/2016 à 09:41

C'est le cinéma qui a charmé le plus de téléspectateurs dans la soirée du 29 décembre. Le Casse de Central Park, comédie avec Ben Stiller et Eddie Murphy, a rassemblé 5 millions de cinéphiles, soit 21,8 % de part d'audience. En deuxième position, Prodiges, le concours de talents pour adolescents de France 2, a attiré 3.3 millions de paires d'yeux impressionnées, soit 14,8 % de part d'audience. France 3 se hisse sur la troisième marche du podium avec The Collection, sa nouvelle série, qui a fédéré 1.9 millions de curieux et 7,8 % de part d'audience.



M6 réalise un score honorable avec Petits génies : à la découverte des enfants précoces. 1.7 million de personnes admiratives ont visionné ce concours d'enfants surdoués, soit 7,2 % de part d'audience. Enfin, Alvin et les Chipmunks, sur NT1, a fait rire 993.000 personnes, soit 4,2 % de part d'audience.